قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الموقع الإلكتروني الخاص بـ "منتدى مصر 2026"، الذي أُعلن عن إطلاقه بالتزامن مع الجلسات التحضيرية للمنتدى، يتيح للمواطنين تقديم أفكارهم ومقترحاتهم والانطلاق المستقبلي.

وعبر شردي، عبر برنامجه "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اليوم الخميس، عن إعجابه بالموقع، مضيفًا أن فريق البرنامج قرر اختباره عمليًا، بعدما كانت لدى أحد زملائه محمد قدري فكرة يرغب في تقديمها عبر الصفحة، مشيرًا إلى أن الحكومة دعت أصحاب الأفكار إلى إرسال مقترحاتهم، في إطار عقد جلسات محددة لمناقشة هذه الرؤى والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن "قدري" تقدم بمقترح يتضمن أن يكون لكل محافظة مجموعة من المثقفين والقيادات من أصحاب الخبرات، خارج إطار المجالس المحلية، للعمل على التفكير في احتياجات المحافظة وتقديم مقترحات علمية واقتصادية قابلة للتنفيذ، على أن تتولى المحافظة دراسة هذه المقترحات وإدراج ما يمكن تنفيذه منها.

وأضاف أن فريق البرنامج فوجئ بعد نحو نصف ساعة فقط من إرسال المقترح بنشره على الموقع الإلكتروني، قائلًا إن الأمر لا يقتصر على استقبال الأفكار والمقترحات، وإنما يمتد إلى نشرها أمام زوار الموقع وإتاحة التفاعل معها.

واستكمل أنه رغم عدم انتشار خبر افتتاح الموقع الإلكتروني على نطاق واسع فإن الموقع يضم أكثر من 250 فكرة ومقترحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الزائر يستطيع الاطلاع عليها والتفاعل معها من خلال مؤشرات توضح عدد الإعجابات والموافقين ومرات قراءة كل فكرة.

وأوضح أن هذه المؤشرات تتيح رصد مدى تقبل الزائرين للأفكار المطروحة والتعرف على ردود أفعالهم تجاهها، بما يوفر صورة أوضح عن المقترحات التي تحظى باهتمام الجمهور.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ "منتدى مصر 2026"، لبدء تسجيل الحضور، وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد المنتدى في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، جميع مؤسسات الدولة والخبراء، وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل في الموقع الخاص بالمنتدى وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات، قائلاً: "بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا".