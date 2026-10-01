لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود في البحرين ترفع الأسعار

أعلنت لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود في السوق المحلي إقرار أسعار الوقود في البحرين لشهر أكتوبر الجاري، وفقا لآلية التسعير المعتمدة؛ بما يعكس المتغيرات في الأسواق العالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت اللجنة أن الأسعار سيُعمل بها اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة، وتشمل وقود الجيد (91) بسعر 235ر0 دينار بحريني للتر، والممتاز (95) بسعر 277ر0 دينار بحريني للتر، والسوبر (98) بسعر 410ر0 دينار بحريني للتر، إضافة إلى الديزل بسعر 260ر0 دينار بحريني للتر.

كما أكدت اللجنة الإبقاء على دعم الديزل للصيادين البحرينيين، مشيرةً إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية، واتخاذ ما يلزم لضمان توازن الأسعار بما يراعي المعطيات الاقتصادية.