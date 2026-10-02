دافيدز: موكوينا يقدم عملًا مميزًا مع بيراميدز وصن داونز الأفضل في إفريقيا

أشاد فادلو دافيدز، المدير الفني السابق لفريق الرجاء المغربي، بالعمل الذي يقدمه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع بيراميدز، مؤكدًا أن تجربة المدرب في الدوري المصري تحظى باهتمام كبير بالنسبة له.

وقال دافيدز، في حواره عبر برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن ما يقدمه موكوينا مع بيراميدز يستحق المتابعة، موضحًا أن المدرب الجنوب إفريقي يعمل على بناء أسلوب جديد لكرة القدم داخل الفريق.

وأضاف: «من المثير دائمًا أن نرى مدربًا من جنوب إفريقيا يحقق نجاحًا في الدوري المصري».

وتحدث دافيدز عن مستقبله في عالم التدريب، مؤكدًا أن خطوته المقبلة يراها في شمال إفريقيا، موضحًا: «أريد أن أكون في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا، لكن الأهم بالنسبة لي هو المشروع نفسه، حتى لو كانت الرؤية تتمثل في الوصول إلى هذه البطولات في الموسم المقبل».

وتابع: «أريد مشروعًا طموحًا مع نادٍ طموح، يتوافق مع طموحاتي وفلسفتي التدريبية»، مشيرًا إلى أن طبيعة المشروع والرؤية المستقبلية للنادي ستكونان من أبرز العوامل التي سيضعها في اعتباره عند تحديد وجهته المقبلة.

دافيدز يختار الأفضل في إفريقيا

وكشف دافيدز عن الفريق الذي يراه الأفضل في القارة الإفريقية خلال الفترة الحالية، قائلًا: «في الوقت الحالي، أرى أن أفضل فريق في إفريقيا هو ماميلودي صنداونز».

وأوضح أن الفريق الجنوب إفريقي أثبت قوته من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، مشيدًا في الوقت ذاته بالنتائج التي حققها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار دافيدز إلى أن صنداونز تمكن من تحقيق الفوز على الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات، معربًا عن أمله في وصول الفريق الجنوب إفريقي إلى المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان، وتقديم صورة مميزة عن الكرة الإفريقية.