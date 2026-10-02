حقق منتخب ألمانيا فوزًا مهمًا على نظيره صربيا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وشهد اللقاء تحقيق يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، انتصاره الأول مع الماكينات منذ توليه المسؤولية، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام هولندا بنتيجة 1-1، قبل أن يتلقى هزيمة أمام اليونان بهدف دون رد.

ودخل المنتخب الألماني المباراة بقوة، وفرض ضغطًا هجوميًا على دفاع صربيا، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، في الوقت الذي اعتمد فيه الضيوف على التكتل الدفاعي ومحاولة استغلال المساحات من خلال الهجمات المرتدة.

واستمر الضغط الألماني حتى الدقيقة 39، التي شهدت نجاح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل عن طريق توم بيشوف، ليمنح الماكينات التقدم قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول.

وفي النصف الثاني من اللقاء، واصل المنتخب الألماني أفضليته وسيطرته على مجريات اللعب، بحثًا عن تأمين الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 61، بعدما أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني، عقب تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتيث.

وحاول المنتخب الصربي العودة إلى أجواء المباراة وتقليص الفارق، وكثف من هجماته خلال الدقائق المتبقية، إلا أن الدفاع الألماني نجح في التعامل مع محاولات الضيوف والحفاظ على نظافة شباكه.

واستمرت محاولات صربيا حتى صافرة النهاية، دون أن يتمكن الفريق من هز شباك الماكينات، ليحسم منتخب ألمانيا المباراة لصالحه بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، يسجل يورجن كلوب انتصاره الأول مع منتخب ألمانيا، بعدما بدأ مهمته بالتعادل أمام هولندا ثم الخسارة أمام اليونان، ليحصد الماكينات أول انتصار لهم تحت قيادة المدرب الألماني.