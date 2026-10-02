منتخب مصر يبدأ استعداداته لودية جنوب أفريقيا على استاد القاهرة

بدأ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، في إطار تحضيرات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وخاض المنتخب مرانه اليوم على استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 22 لاعبًا، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وأدى أحمد فتوح تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، بعد تعرضه لكدمة في الفخذ خلال مباراة جنوب السودان، حيث يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للحاق بمواجهة جنوب أفريقيا.

ويأتي معسكر المنتخب بعد خوضه أول جولتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث تعادل الفراعنة مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يحققوا فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية.

ويواصل حسام حسن وجهازه المعاون تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، والاستفادة من مواجهة جنوب أفريقيا الودية في الوقوف على جاهزية العناصر المختارة ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين قبل استكمال مشوار التصفيات.