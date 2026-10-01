محافظ البنك المركزي يبحث تعزيز إسهامات مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاقتصاد المصري

عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر البنك، مع آري نعيم مدير قسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد إسهامات المؤسسة في دعم الاقتصاد المصري.

ضم وفد المؤسسة جوخان كونت مدير مجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا، ونيفان مرتجي رئيس العمليات الإقليمية لقطاع المؤسسات المالية في إفريقيا، وسعد صبره مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، حرص محافظ المركزي على تقديم التهنئة لآري نعيم بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على دعم تطوير قطاع البنية التحتية في مصر، وسبل تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

كما تطرق الاجتماع إلى الدور المرتقب لمؤسسة التمويل الدولية في برنامج الطروحات في مصر، بما في ذلك فرص دعم حشد رؤوس الأموال الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان التزامهما المشترك بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة مواتية للنمو يقودها القطاع الخاص.