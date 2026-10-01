عاصي الحلاني يعتذر عن المشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية

أعلن المكتب الإعلامي للفنان اللبناني عاصي الحلاني، منذ قليل، اعتذاره عن المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي كان من المقرر أن يحيي فيها حفلاً بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن قرار الاعتذار جاء في ضوء المستجدات الإدارية الأخيرة المتعلقة بدار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن الفنان حريص على عدم الدخول في أي سجالات أو ملابسات مرتبطة بهذه المستجدات.

وأكد البيان أن عاصي الحلاني يتقدم باعتذاره عن المشاركة في هذه الدورة، مع كامل التقدير والاحترام لدار الأوبرا المصرية وجمهورها الكريم.

جاء ذلك بعد اعتذار النجم محمد ثروت عن المشاركة في حفل الافتتاح، كما اعتذرت اليوم الفنانة مروة ناجي عن المشاركة في الليلة الثانية للمهرجان، قبل أن يعتذر عاصي الحلاني عن المشاركة في الليلة الثالثة للمهرجان.