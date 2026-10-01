الرياض وواشنطن تبحثان الشراكة الدفاعية والتنسيق الإقليمي

بحثت السعودية والولايات المتحدة الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، وتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وفق منشور لوزير الدفاع السعودي على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس.

وقال خالد بن سلمان: "استعرضنا الشراكة الاستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية، وبحثنا تنسيق جهود بلدينا الصديقين الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "ناقشنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي المباحثات في ظل توترات إقليمية متصاعدة، على وقع الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت نهاية فبراير 2026، وما تبعها من تصعيد بين طهران وواشنطن، إلى جانب تداعيات تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز على إمدادات النفط والسلع عالميا.

كما يشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.