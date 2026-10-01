تحالف الشرعية: هجوم حوثي يستهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بوقوع هجوم، فجر يوم الثلاثاء، على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة.

وقال المالكي في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أثبتت نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة تورط جماعة الحوثي في هذا الهجوم، من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام الطائرة بدون طيار (درون) المستخدمة، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأضاف المالكي أن "العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية، كما أن هذا العمل الإرهابي الجبان لاستهداف أحد الأعيان المدنية لتقديم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة".

كما وصفه بأنه "امتدادًا لنهج هذه الميليشيا المتطرفة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين، و استمرار تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأكد المالكي استمرار التحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بردع جماعة الحوثي، بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.