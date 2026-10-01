ويلز تقلب الطاولة على النرويج وتحقق فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب ويلز فوزًا مثيرًا على النرويج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد كارديف سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم منتخب النرويج مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق أوسكار بوب، بعدما تلقى تمريرة من قائد المنتخب مارتن أوديجارد وضعته في انفراد تام بالمرمى، ليضع الكرة بنجاح ويمنح فريقه التقدم.

ونجح منتخب ويلز في إدراك التعادل بالدقيقة 38، عن طريق دانييل جيمس، بعدما استغل عرضية من سوربا توماس، ليسددها بقدمه اليسرى داخل الشباك، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، تعرض منتخب النرويج لضربة قوية بعدما حصل توربيورن هيجيم على البطاقة الحمراء في الدقيقة 46، بعد ارتكابه خطأ دفاعيًا أثناء محاولة إيقاف هجمة خطيرة وانفراد تام لأحد لاعبي ويلز بالمرمى.

وحصل منتخب ويلز على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ونجح نيكو ويليامز في ترجمتها إلى الهدف الثاني، ليقلب أصحاب الأرض تأخرهم إلى تقدم 2-1.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب ويلز رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة، محققًا انتصاره الأول في البطولة، بعدما خسر أمام البرتغال بهدف دون رد، ثم أمام الدنمارك بنتيجة 2-0.

في المقابل، توقف رصيد منتخب النرويج عند 3 نقاط في المركز الثالث، بعدما استهل مشواره بالفوز على الدنمارك 3-2، قبل الخسارة أمام البرتغال 2-1، ثم ويلز بالنتيجة نفسها.