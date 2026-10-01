الرباض: مغادرة قائدي طائرة فلاي دبي إلى أبوظبي بعد تحسن حالتهما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، مغادرة قائد طائرة «فلاي دبي» ومساعده المملكة متجهين إلى أبوظبي، برفقة فريق أمني إماراتي، بعد تحسن حالتهما الصحية إثر حادثة على متن الرحلة «إف زد 1073» التي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل.

جاء ذلك وفق مصدر مسئول بوزارة الداخلية، نقلت تصريحاته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقال المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، إن قائد الطائرة ومساعده غادرا السعودية صباح الخميس 1 أكتوبر 2026، بعد تحسن حالتهما الصحية وسماح الفريق الطبي لهما بالسفر.

وأوضح أن الجهات المختصة في المملكة تعاملت مع حالة طارئة أُعلنت على رحلة شركة «فلاي دبي» رقم «إف زد 1073»، ومنحتها تصريحًا بالهبوط الاضطراري في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمدينة تبوك، الأربعاء 30 سبتمبر.

وأضاف أن الطائرة هبطت بسلام عند الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة (06:45 ت.ج)، وعلى متنها 174 راكبًا، إضافة إلى طاقم مكون من 8 أفراد، مشيرًا إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم جميعًا.

وبحسب المصدر، أكمل الركاب رحلتهم عند الساعة 5:40 مساء بتوقيت مكة (14:40 ت.ج) على متن طائرة بديلة تابعة لـ«فلاي دبي»، بينما عاد باقي أفراد الطاقم إلى دبي على متن طائرة أخرى للشركة نفسها.

وأضاف أن قائد الطائرة ومساعده نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج بناءً على تقييم حالتهما الصحية.

وقال المصدر إن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة في المملكة، بمشاركة فريق أمني من الإمارات، أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، ما أسفر عن تعرضهما لإصابات متفرقة.

وأكد أن السعودية تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية والأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المعنية، بما يضمن سلامة وأمن الملاحة الجوية والاستجابة للحالات الاستثنائية.

والأربعاء، أعلن المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية فتح تحقيق في ملابسات هبوط الطائرة في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك، بعد تلقي نداء استغاثة إثر إصابة قائدها ومساعده.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أرسلت الطائرة رمز «7700»، الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة، ثم ظهرت في أنظمة تتبع بيانات تشير إلى استخدام رمز «7500»، الخاص بحدوث «تدخل غير قانوني».

ونقلت الهيئة عن مسافرين إسرائيليين كانوا على متن الطائرة قولهم إنها اضطرت إلى الهبوط في السعودية إثر عراك بين الطيارين.

في المقابل، دعت «فلاي دبي» إلى تجنب التكهنات، مشددة على أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق الرسمي.