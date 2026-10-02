بوتين: روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة إلى أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة التي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو.

وأوضح بوتين، خلال كلمة ألقاها أمام نادي فالداي للنقاش في موسكو بحضور جمهور دولي، إن التهديد الأكبر يتمثل في قيام دول غربية بتزويد أوكرانيا ببيانات الأقمار الصناعية لتنفيذ هجمات على روسيا.

وجاءت تصريحاته بعد أن هدد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، بشن ضربات مباشرة على منشآت الإنتاج العسكري في ألمانيا.

وأضاف بوتين: "نحن لا نهدد أحدا، ولا نعتزم مهاجمة أي أحد – لا في عام 2029، ولا في عام 2030، ولا في عام 2050."

ونفى الرئيس الروسي مرارا الاتهامات التي وجهتها ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بأن روسيا تعتزم مهاجمة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع بوتين: "لكن إذا تعرضنا لعدوان، فسنضطر إلى الرد."

كما تطرق أيضا إلى رسالة وجهتها وزارة الخارجية الروسية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هددت فيها باستخدام جميع الأسلحة التي تمتلكها روسيا في حال تعرض جيب كالينينجراد الروسي أو أراض روسية أخرى لهجوم.

وأوضح بوتين أن روسيا ستستخدم أيضا "مزاياها التنافسية"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.