الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم الإرهابي للمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة ياسوف شرق سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، والذي أسفر عن استشهاد الفلسطيني مشهور شاهر محمد ياسين (51 عامًا) متأثرًا بإصابته خلال الهجوم، وإصابة مواطن آخر بجروح.

وذكرت الوزارة - في بيان، مساء اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الجريمة تعكس تنسيقًا واضحًا بين المستوطنين وقوات الاحتلال، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والأعراف والمبادئ الإنسانية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لإنهاء الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي الجرائم ومن يقف خلفهم.

وكان مستوطنون من مستوطنة "حفات أنطون" قد شنوا هجومًا اليوم على منطقة النصبة شرق ياسوف، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين، أحدهما في البطن استشهد لاحقًا، والآخر بشظية رصاص حي في الخاصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين.