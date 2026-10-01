الشرطة البريطانية تلقي القبض على إيراني للاشتباه في تخطيطه لعمل إرهابي قرب فيرفورد

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، اليوم الخميس، القبض على رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية، في إطار تحقيق بشأن حادث أمني قرب قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب غربي إنجلترا.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب إن المشتبه به يبلغ من العمر 27 عاما، واعتُقل في وسط لندن على خلفية أحداث وقعت الأحد بالقرب من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

ويأتي الاعتقال في إطار تحقيق بشأن نشاط مشبوه قرب القاعدة، قالت بريطانيا إن إيران قد تكون ضالعة فيه، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

كما جرى استجواب رجل آخر على صلة بالتحقيق، فيما تواصل شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاتها في ملابسات الحادث.

يأتي هذا بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم أن إيران وصفت الاتهامات التي تربط طهران بمخطط يشتبه في أنه كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا بأنها لا أساس لها من الصحة، كما استدعت السفير البريطاني لدى طهران بسبب هذه القضية.

ويذكر أن قاعدة فيرفورد الجوية تُدار من جانب الولايات المتحدة.