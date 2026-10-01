 الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم النفسي والإنساني للدفعة 90 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح - بوابة الشروق
الخميس 1 أكتوبر 2026 8:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم النفسي والإنساني للدفعة 90 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 8:46 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 8:46 م

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح، حيث استقبلت فرقه الدفعة الـ90 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب توديع الحالات التي تماثلت للشفاء عقب استكمال رحلتها العلاجية.

وذكر بيان الهلال الأحمر اليوم الخميس، أنه خلال مراحل العبور، قدمت فرق الهلال الأحمر المصري الدعم النفسي للجرحى والمرضى ومرافقيهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال، إلى جانب توفير خدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع الوجبات والمشروبات والملابس وحقائب المستلزمات الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وتقديم المساندة اللازمة لهم خلال وجودهم بالمعبر.

وأوضح أن فرق الهلال الأحمر المصري تواصل عملها على مدار الساعة عبر معبر رفح، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية ومواكبة احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع الأزمة، ودعما للجهود المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم.


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