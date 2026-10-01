الزراعة: معرض زهور مصر بالمتحف الزراعي بالدقي يواصل استقبال زواره يوميا

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معرض «زهور مصر» بالمتحف الزراعي بالدقي، يواصل استقبال محبي الطبيعة والمهتمين بالزهور ونباتات الزينة وزهور القطف والصبارات ومستلزمات تنسيق الحدائق.

وكشفت الوزارة عن المعرض يقام على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع وبمشاركة أكثر من 80 عارضا، من الشركات العاملة في مجال الزهور ونباتات الزينة واللاندسكيب، مع استمراره في تقديم خدماته للجمهور طوال العام.

وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 جنيها فقط للزائر، حيث تضمن له فرصة استثنائية تجمع بين الترفيه والتثقيف والتاريخ؛ إذ تشمل دخول معرض الزهور والاستمتاع بالمسطحات الخضراء الممتدة والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب جولة داخل أروقة المتحف الزراعي العريق الذي يضم بداخله مجموعة متفردة من المتاحف وقاعات العرض المتحفي المتخصصة، والتي توثق تاريخ الزراعة المصرية عبر العصور.

ويستقبل معرض الزهور زواره يوميا من الساعة 9:00 صباحا وحتى 9:00 مساءً، بينما تفتح قاعات المتاحف الداخلية أبوابها أمام الزوار حتى الساعة 3:00 عصرا.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة متنفس طبيعي وثقافي متكامل للأسر المصرية، يمزج بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة في قلب القاهرة.