مجلس وزراء البيئة العرب يدعو لإعداد تقرير شامل لتقييم الوضع البيئي في غزة بعد الحرب

ثَمّن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، في ختام أعمال اجتماعه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جهود الدول العربية في تسليط الضوء على الوضع البيئي في فلسطين، والسعي إلى تنفيذ القرارات العربية ذات الصلة، داعيًا الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إلى مواصلة إثارة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تخريب ممنهج للبيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، خلال المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.

كما ثمّن المجلس جهود سلطة جودة البيئة الفلسطينية في المحافظة على البيئة وحمايتها، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مطالبًا بتوفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين، وتنفيذ مشروعات لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مساعدتها على الانضمام إلى الاتفاقيات البيئية الدولية.

كما دعا المجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية إلى إعداد تقرير شامل لتقييم الوضع البيئي في قطاع غزة بعد الحرب، وتقدير تكلفة التدهور البيئي الناجم عن الدمار والتخريب.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال مكتبه الإقليمي لغرب آسيا، إلى مواصلة متابعة تنفيذ القرار رقم (2/15) المعنون «حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح»، الصادر عن الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ولا سيما الفقرة السابعة منه.

وطالب المجلس البرنامج بتوفير الموارد المالية اللازمة ومواصلة حشد التمويل لتنفيذ البنود المتعلقة بالوضع البيئي في فلسطين، وإعطائها الأولوية، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنظيم فعاليات لبناء القدرات الفلسطينية.

ودعا المجلس إلى مواصلة التنسيق والتعاون في مجال البعد البيئي ضمن خطة التنمية المستدامة، إلى جانب التنسيق بين المنظمات ذات العلاقة والجهات الفلسطينية المختصة لإعداد دراسة معمقة حول كلفة التدهور البيئي في فلسطين، بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، وعقد ورشة عمل لبناء القدرات الفلسطينية في هذا المجال في أقرب وقت.