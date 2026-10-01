أكد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مستويات قوية في بطولة العالم لكرة اليد، واستحق التتويج بالميدالية البرونزية، مؤكدًا أن الفريق اجتهد كثيرًا على مدار مباريات البطولة ويستحق هذا الإنجاز الكبير.

وحقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الإدارية.

وأكد ديفيز أن مواجهة الزمالك في لقاء تحديد المركز الثالث كانت صعبة، نظرًا لما تحظى به مباريات الفريقين من متابعة جماهيرية كبيرة ومنافسة قوية داخل الملعب، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وثقتهم في قدراتهم العالية رجحت كفتهم، ومهدت طريقهم للفوز بالمباراة.

وأوضح ديفيز أن الأهلي قدم مستويات رائعة خلال البطولة، كان أبرزها الفوز على فريق فوكس برلين الألماني وصيف بطل أوروبا، واقتناص وصافة المجموعة على حسابه، وكذلك الفوز في لقاء الديربي القوي أمام الزمالك ومن ثم التتويج بالميدالية البرونزية.

وأشار ديفيز إلى أن تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه هو إنجاز دولي كبير، يضاف إلى سجل إنجازات الأهلي الحافل بالألقاب والبطولات المحلية والقارية، موضحًا أنه يشعر بسعادة كبيرة على المستوى الشخصي للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز الرائع.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية، بعدما سبق له أن حققها في نسخة 2024، بينما كان الفريق قد حصل على ‏الميدالية الفضية للبطولة عام 2007.‏