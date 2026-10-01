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أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده لمواجهة مستضيفه منتخب الدنمارك، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتلعب البرتغال مع الدنمارك في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب باركن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل البرتغال مباراة اليوم على واقع أزمة مغادرة الأسطورة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب بعد تصريحات المدرب حول مشاركة اللاعب، فيما يلعب بديله رفاييل لياو بالقميص رقم 7.

وتحتل البرتغال، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق 3 نقاط فقط أمام النرويج.

ويبدأ المنتخب البرتغالي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – ريناتو فيجا و نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينا – روبن نيفيز و برونو فيرنانديز.

الهجوم: رفاييل لياو – بيدرو نيتو و جونزالو جارسيا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جواو بالينيا - توماس أرواخو - سامويل سواريس - ديوجو دالوت - جونسالو إيناسيو - نونو تافاريس - بيرناردو سيلفا - فابيو سيلفا و فرانشيسكو ترينكاو.

على الجانب الآخر يدخل منتخب الدنمارك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن - راسموس كريستنسن - جواكيم مايهلي و أوليفر بروفستجارد.

خط الوسط: بييري هوبيرج - ميكيل دامسجارد و محمد دارامي.

الهجوم: آدم دغيم - مورتين هيولماند و راسموس هويلوند.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: فيليب يورجنسن - لوكاس هوجسبرج - مادس بيدستروب - أندرياس سكوف أولسن - جوستاف ايساكسون - فيكتور فروهولدت - فيكتور نيلسون - توماس يورجنسن - نيكولاس نارتي - أنطون جايي - كاسبر هوج و أندرياس جونجدال.