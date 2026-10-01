أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، عودة أكثر من 1.1 مليون شخص إلى السودان من دول الجوار، خلال الفترة من يناير 2024 حتى أغسطس 2026.

وقالت المنظمة، في بيان، إن عدد العائدين بلغ مليونًا و110 آلاف و605 أشخاص، وعبروا إلى السودان من خلال 7 نقاط حدودية.

وأوضحت أن هذه النقاط شملت معبري «أشكيت» و«أرقين» في الولاية الشمالية على الحدود مع مصر، ومعبر «القلابات - متيما» على الحدود مع إثيوبيا، و«اللفة» في ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا.

وأضافت أن نقاط العبور شملت أيضًا «أديكونغ - الجنينة» في غرب دارفور، و«أم دخن» في وسط دارفور، و«الطينة» في شمال دارفور، وجميعها على الحدود مع تشاد.

وحسب المنظمة، قدم نحو 80% من العائدين من مصر، والباقي من تشاد وإثيوبيا وإريتريا.

وأشارت إلى أن 54% من العائدين رجعوا إلى السودان بسبب تحسن الأوضاع الأمنية في مناطقهم الأصلية.

وحسب الأمم المتحدة، يقدر عدد السودانيين الذين عبروا الحدود إلى دول الجوار بنحو 4.2 ملايين شخص، بينهم مليون و541 ألفًا و827 شخصًا فروا إلى مصر، فيما توجه الباقون إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.