سوريا تستأنف إرسال الطرود البريدية إلى جميع دول العالم

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، الخميس، استئناف خدمة إرسال الطرود البريدية من سوريا إلى جميع دول العالم عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي «يو بي يو»، بعد فترة طويلة من توقف هذا النوع من الخدمات الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد، قوله إن العمل بالخدمة بدأ اعتبارًا من الخميس، في خطوة تعيد ربط البريد السوري بالشبكة البريدية الدولية.

وأوضح حمد أن استئناف إرسال الطرود جاء بعد نجاح المرحلة الأولى، التي تمثلت في تشغيل خدمة استقبال الطرود البريدية الواردة إلى سوريا من مختلف دول العالم.

وجرى تشغيل خدمة الاستقبال عبر مكتب التبادل البريدي في مطار دمشق الدولي، الذي يمثل نقطة الربط الرئيسية بين المؤسسة السورية للبريد وشبكات البريد الخارجية.

واعتبر حمد أن الخطوة الجديدة «تنهي مرحلة طويلة شهدت غياب دور البريد في ربط سوريا بالعالم»، وتعيد إلى المؤسسة دورها كمنفذ رسمي يربط المواطنين والقطاعات الاقتصادية بالخارج.

وأشار إلى أن الخدمة ستقدم وفق معايير دولية وبأسعار وصفها بأنها «منافسة»، بما يتيح إرسال واستقبال الطرود عبر القنوات البريدية الرسمية.

وأكد جاهزية مراكز وفروع المؤسسة في المحافظات، إلى جانب مركز التبادل الدولي في مطار دمشق الدولي، لاستقبال الشحنات والطرود البريدية الصادرة والواردة.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في يونيو الماضي إعادة تفعيل خدمة استقبال الطرود البريدية الدولية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو، عبر مكتب التبادل البريدي في مطار دمشق الدولي.

ومع استئناف خدمة الإرسال الخميس، أصبحت حركة الطرود البريدية الدولية عبر المؤسسة متاحة في الاتجاهين، من الخارج إلى سوريا، ومنها إلى مختلف دول العالم.