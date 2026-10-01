 مستوطنون يحاصرون منزلين ويفككون حمايات النوافذ والأبواب في خلة الحمص بالخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يحاصرون منزلين ويفككون حمايات النوافذ والأبواب في خلة الحمص بالخليل

وكالات
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 7:43 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 7:43 م

حاصر مستوطنون إسرائيليون مسلحون، اليوم الخميس، منزلين في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل.

وذكر صاحب أحد المنازل المحاصرة، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا"، أن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة سوسيا ومن البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل نحو أربعة أشهر على أراضي المواطنين في خلة الحمص، حاصروا منزله ومنزلا آخر في المنطقة، ويقومون بتفكيك حمايات النوافذ والأبواب والاستيلاء عليها.

وأضاف أن المستوطنين استغلوا غيابه وعائلته المكونة من ثمانية أفراد عن المنزل، وقاموا باقتحامه ومحاصرته، ويمنعونهم في هذه الأثناء من الوصول إليه.

وأوضح أنهم حاصروا منزلا آخر لمواطن فلسطيني، وبداخله عائلته المكونة من خمسة أفراد، ويمنعونهم من الخروج منه.

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