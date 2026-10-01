وزارة الإعلام السورية تنفي عقد اجتماع بين الحكومة السورية وحزب الله

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن وزارة الإعلام السورية نفت عقد اجتماع بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق، أفادت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو الاجتماع الأول المعروف من نوعه بين الطرفين اللذين طالما كانا خصمين.

وذكرت المصادر، ‌التي شملت اثنين من المسئولين السوريين ومسئولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله، لرويترز أن المسئولين السوريين وممثلي الجماعة المتحالفة مع إيران التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي.

وقالت المصادر الستة إن اجتماع الشهر الماضي ضم ممثلين عن حزب الله ومسئولين من المخابرات ووزارة الخارجية السورية، وعقد بدعوة من أجهزة الأمن والمخابرات التركية في محاولة للتهدئة.

ورفضت جميع المصادر الإفصاح عن هويتها لمناقشة الاجتماع الحساس.

وبعد نشر الخبر، نفى الحساب الرسمي باللغة الإنجليزية للحكومة السورية على منصة "إكس" عقد مثل هذا الاجتماع قائلا "هذه ادعاءات غير صحيحة".

ويوم الثلاثاء، أعلنت سوريا أنها ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تستعد لإطلاق صواريخ في جنوب سوريا.

ونفى حزب الله، أمس الأربعاء، ضلوعه في الأمر، قائلا إنه ليس له أي وجود على الإطلاق في الأراضي السورية ولا أي ‌ضلوع في أي نشاط أمني أو عسكري هناك.