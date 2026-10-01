أمريكا: اتهام مغني الراب ريك روس بالاعتداء في إطار العنف الأسري

أفادت السلطات الأمريكية، بأنها ألقت القبض على مغني الراب ريك روس في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، ووجهت إليه تهمة اعتداء على خلفية اتهام بالعنف الأسري.

ويواجه روس، واسمه الحقيقي ويليام روبرتس الثاني، تهمة جنائية بالاعتداء بالخنق، إلى جانب تهمة جنحة بالاعتداء، وفقًا للسجلات الإلكترونية للمحكمة.

وأصدر محامي روس (50 عاما)، بيانًا قال فيه إن روس يتعرض لاتهام باطل من صديقة سابقة دوافعها الحقيقية غير واضحة.

وقال المحامي ستيف سادو في البيان: "لم تقدم الصديقة السابقة أي بلاغ للشرطة إلا بعد شهر من الحادثة المزعومة. السيد روبرتس بريء وقد أقر ببراءته من جميع التهم. وهو يطلب باحترام من أصدقائه ومعجبيه والجمهور عامة عدم الحكم مسبقًا على الواقعة وترك المسار القضائي يأخذ مجراه".