يستعد نادي برشلونة الإسباني لاستعادة خدمات نجمه البرازيلي رافينيا دياز، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده، عقب استبعاده من قائمة البرازيل التي تستعد لمواجهة الهند يوم السبت المقبل، في ختام فترة التوقف الدولي.

وجاء قرار مغادرة رافينيا لمعسكر منتخب البرازيل بسبب معاناته من آلام عضلية في الفخذ الأيمن، وسط توقعات بأن يخضع اللاعب لفترة من الراحة قد تحرمه من المشاركة في بعض المباريات الرسمية مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة «لانس» البرازيلية، فإن برشلونة يعتزم التعامل بحذر شديد مع حالة رافينيا، حيث ستكون الأولوية لتعافي اللاعب بصورة كاملة، تجنبًا لتعرضه لأي انتكاسة جديدة، خاصة في ظل التجربة التي مر بها خلال الموسم الماضي.

وكان رافينيا قد عاد في عام 2025 من فترة التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة طفيفة، إلا أن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تمسك وقتها بسرعة تعافي اللاعب وعودته للمشاركة.

لكن المدرب الألماني لم يتجاهل ما حدث، ويبدو أنه تعلم من تلك التجربة، إذ يخطط هذه المرة لمنح رافينيا الوقت الكافي للتعافي، بدلًا من التعجل في الدفع به قبل اكتمال جاهزيته.

وفي ظل الوضع الحالي، لا تبدو مشاركة رافينيا مع برشلونة أمام خيتافي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 10 أكتوبر، مرجحة، وهو ما دفع فليك إلى التفكير في البدائل المتاحة لتعويض غياب اللاعب، ويأتي جابرييل جيسوس ضمن الأسماء الأقرب لشغل هذا الدور.

ومن المنتظر أن يصل رافينيا إلى برشلونة خلال الساعات المقبلة، حيث سيخضع لفحوصات طبية إضافية من أجل الوقوف بشكل أكثر دقة على مدى خطورة الإصابة، مع بقاء إمكانية مشاركته أمام خيتافي قائمة، وإن كانت غير مؤكدة.

ويأتي ذلك في ظل جدول مزدحم ينتظر برشلونة خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يجعل فليك حريصًا على عدم المخاطرة برافينيا، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى أمام باريس سان جيرمان يوم 20 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا، والثانية أمام ريال مدريد يوم 25 أكتوبر في الدوري الإسباني.

ويعيش رافينيا موسمًا استثنائيًا مع برشلونة، بعدما اعتمد عليه فليك في مركز المهاجم الصريح، لكن بطريقة تعتمد على التحرك والديناميكية، وذلك في ظل رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، وهو ما منح المدرب الألماني فرصة للاعتماد على النجم البرازيلي لسد هذا الفراغ.

ونجح رافينيا في تقديم مستويات لافتة منذ بداية الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا خلال 7 مباريات فقط، كما يتصدر قائمة هدافي برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين في مباراة واحدة.