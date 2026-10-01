أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق المسابقة الكبرى في علوم القرآن الكريم، بجوائز مالية تقدر بنحو نصف مليون جنيه، وذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العناية بكتاب الله تعالى، وترسيخ الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم، وإبراز مقاصده وهداياته، وبناء الوعي الديني الرشيد القائم على الفهم المستنير للنصوص الشرعية.

وتأتي المسابقة في إطار جهود وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله العزيز، والعناية بأهله من العلماء والقراء، ونشر الوعي القرآني الصحيح، من خلال مسابقة نوعية متخصصة تتناول جوانب علمية دقيقة تتصل بفهم النص القرآني وبيان معانيه ودلالاته.

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