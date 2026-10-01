بيان رسمي من برشلونة بشأن تحرك ريال مدريد في قضية نيجريرا

أصدر نادي برشلونة بيانًا للرد على التقارير التي تحدثت عن إعادة فتح ملف قضية نيجريرا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موضحًا أن الاتحاد لم يفتح أي تحقيق جديد ضد النادي، وأن الملف القائم منذ عام 2023 لم يُغلق من الأساس.

وأوضح برشلونة أن التحقيق بدأ في عام 2023، بعدما تم تعيين محققين اثنين توليا منذ ذلك الحين اتخاذ الإجراءات التي رأياها مناسبة، مشيرًا إلى أن النادي استجاب دائمًا لجميع طلباتهما.

وأضاف النادي أن بيان «يويفا» الأخير يؤكد فقط استلام المستندات التي أرسلها ريال مدريد، وأن المحققين سيقومون بتقييمها ضمن التحقيق القائم بالفعل، موضحًا أن بيان الاتحاد الأوروبي أشار مرتين بشكل صريح إلى أن التحقيق والمراجعة «مستمران».

وشدد برشلونة على أن بيان «يويفا» لا يعلن فتح أو إعادة فتح أو تفعيل أي ملف جديد، كما أنه لا يتضمن أي موقف بشأن مضمون أو قيمة الوثائق التي قدمها ريال مدريد.

وأشار النادي إلى أن تحديد الإجراءات المناسبة بشأن هذه الوثائق يظل من اختصاص المحققين، موضحًا أنه حتى اليوم لم يتلقَ برشلونة أي طلب جديد من «يويفا»، كما لم يتم إبلاغه رسميًا بشكوى ريال مدريد.

وقال برشلونة إنه سيرد في الوقت المناسب على أي طلبات جديدة، كما فعل طوال فترة التحقيق، مضيفًا أن الملف يخضع، وفقًا للتشريعات المعمول بها، لما سيتم اتخاذه في الإجراءات الجنائية الجارية في إسبانيا وسيستمر ارتباطه بها.

وأكد النادي أن برشلونة واصل منذ بداية التحقيق الحصول على ترخيص «يويفا» دون أي اعتراض، كما استمر في المشاركة بمسابقات الاتحاد الأوروبي.

ونشر برشلونة نص بيان «يويفا» لتوضيح موقف الاتحاد، والذي جاء فيه أنه تلقى من ريال مدريد «كمية كبيرة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق المستمر مع برشلونة في القضية المتعلقة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا»، مضيفًا أن مفتشي الأخلاقيات والانضباط في «يويفا» تسلموا هذه الوثائق وسيقومون بتقييمها ضمن مراجعتهم المستمرة.

واختتم برشلونة بيانه بالتأكيد على مواصلة تعاونه الكامل مع الجهات المختصة، مطالبًا بالدقة والوضوح في تناول المعلومات المتعلقة بهذا الملف.