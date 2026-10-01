وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

- كتاب دوري للمديريات بشأن الإجازة والتنبيه إلى وضع أحكامه موضع التنفيذ

أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر"، على أن تكون الإجازة بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة كلما أمكن؛ تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأكد رداد، أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

وأعلن الوزير، عن كتاب دوري رقم 22 لسنة 2026، بهذا الشأن، مشددًا على التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أنه "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص"، وكذا في ضوء صدور قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي تضمن في المادة الأولى البند رقم 12 اعتبار يوم عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر"، من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.

كما يأتي في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2898 لسنة 2026، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 8 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أكتوبر 2026، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة "6 أكتوبر".

ويتقدم الوزير، بهذه المناسبة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي ستظل شاهدًا على قوة إرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق النصر وصون مقدرات الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتنمية.