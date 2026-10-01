أثار قرار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مغادرة معسكر بلاده حالة من الجدل، بعدما غادر مقر إقامة المنتخب في الدنمارك متجهًا إلى مدريد، عقب تصريحات أدلى بها جورجي جيسوس، المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية تفاصيل جديدة حول كواليس القرار، مشيرة إلى أن الأزمة لم تكن مرتبطة برغبة رونالدو في المشاركة بجميع مباريات المنتخب، وإنما بتغييرات طرأت على الاتفاق الخاص بمشاركته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

اتفاق مسبق بشأن مشاركة رونالدو

وفقًا لما أوردته «ماركا»، لم يطلب رونالدو خوض جميع مباريات المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الحالية، بل كان هناك اتفاق يقضي بمشاركته في مباراتين من أصل أربع مباريات، وهو ما وافق عليه اللاعب دون اعتراض.

لكن الأزمة بدأت، بحسب التقرير، بعدما أعلن جورجي جيسوس أن رونالدو سيشارك في المباراتين المقبلتين، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذا القرار، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء لدى قائد المنتخب البرتغالي.

وترى الصحيفة أن رونالدو شعر بأن طريقة التعامل معه لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا، خاصة في ظل مطالب الاتحاد البرتغالي له بعدم اعتزال اللعب الدولي، والتأكيد على حصوله على المعاملة التي تليق به حتى عام 2027.

رونالدو يعلن رحيله عن المعسكر

وأكد رونالدو بنفسه مغادرته لمعسكر المنتخب، لكنه لم يكشف بشكل مباشر عن تفاصيل الخلاف أو الأسباب الكاملة وراء قراره.

وقال قائد البرتغال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر المنتخب».

وأضاف: «في الوقت المناسب، سأخبر جميع البرتغاليين بالأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الوطني، الذي طالما كرست نفسي من أجله».

واختتم رسالته قائلًا: «الآن حان الوقت لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي، دون استثناء».

اجتماع عاجل لاحتواء الأزمة

ومع تصاعد الموقف، غيّر بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، خططه وانضم إلى معسكر المنتخب، بعدما قرر عدم حضور مباراة منتخب البرتغال تحت 21 عامًا.

وعاد بروينسا إلى الدنمارك لعقد اجتماع عاجل مع جيسوس ورونالدو، حيث عقد اللقاء صباح الأربعاء في فندق إقامة المنتخب بمدينة مالمو، وسط أجواء وُصفت بالهادئة والودية.

لكن غياب رونالدو عن مران الأربعاء أعاد الأزمة إلى الواجهة، خاصة أن الغياب جاء بعد وقت قصير من تأكيد جيسوس مشاركة اللاعب في التدريبات.

مستقبل رونالدو الدولي يثير التساؤلات

وزادت صحيفة «O Jogo» البرتغالية من حدة الجدل، بعدما كشفت أن رونالدو قرر عدم العودة لتمثيل منتخب البرتغال مجددًا، وأنه يدرس الاتجاه إلى الاعتزال الدولي.

ويبقى هذا الأمر في إطار ما نقلته الصحيفة، خصوصًا أن رونالدو نفسه لم يعلن اعتزاله رسميًا حتى الآن، واكتفى بالتأكيد على أنه سيكشف في الوقت المناسب عن الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المعسكر.

ويمتلك رونالدو سجلًا استثنائيًا مع منتخب بلاده، إذ خاض 234 مباراة دولية، سجل خلالها 146 هدفًا وصنع 45 هدفًا، كما قاد البرتغال للتتويج بكأس الأمم الأوروبية مرة، ودوري الأمم الأوروبية مرتين.

البرتغال تواصل مشوارها في دوري الأمم

وتأتي الأزمة في وقت يخوض فيه المنتخب البرتغالي منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث يستعد لمواجهة الدنمارك ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويتربع المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز على ويلز بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم تغلب على النرويج بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

وكان رونالدو قد شارك أمام ويلز، بينما غاب عن مواجهة النرويج، لتبقى الأنظار متجهة إلى تطورات علاقته بالمنتخب ومدى إمكانية عودته خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما سيعلنه اللاعب بشأن مستقبله الدولي.