لياو يرتدي القميص رقم 7 مع البرتغال بعد رحيل رونالدو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، قوائم لاعبي المنتخب البرتغالي لمواجهة الدنمارك في كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمستوى الرابع في دوري الأمم الأوروبية.

وكما كان متوقعًا، غاب عن قائمة البرتغال كل من فرانسيسكو كونسيساو وكريستيانو رونالدو، فيما انتقل القميص رقم 7 الذي كان يرتديه رونالدو إلى رافائيل لياو.

وكشف «يويفا» عن قائمة اللاعبين الـ23 المسجلين في قائمة مباراة البرتغال أمام الدنمارك، حيث تأكد غياب كونسيساو بسبب الإصابة، بينما غادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي.

وشهدت القائمة أيضًا انضمام فابيو سيلفا للمرة الأولى، في حين عاد برونو فرنانديز إلى صفوف المنتخب بعد غيابه عن مواجهة النرويج بسبب الإصابة.

لكن أبرز ما لفت الانتباه في القائمة كان أرقام قمصان اللاعبين، حيث حصل رافائيل لياو، الذي اعتاد ارتداء القميص رقم 17، على القميص رقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو، بينما سيرتدي فابيو سيلفا القميص رقم 17 الذي كان يرتديه لياو.

وكان لياو، مهاجم جالطة سراي، قد غاب عن حسابات المدرب جورجي جيسوس خلال مواجهة ويلز، قبل أن يشارك بديلًا في الشوط الثاني أمام النرويج.