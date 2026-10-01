رويترز: مسئولون سوريون أجروا محادثات سرية مع حزب الله في تركيا

أفادت ستة مصادر مطلعة بأن ممثلين عن الحكومة السورية وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة أجروا محادثات مباشرة في تركيا، في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين الطرفين اللذين طالما كانا خصمين.

وذكرت المصادر التي شملت: اثنين من المسئولين السوريين ومسئولا أمريكيا ومصدرا أمنيا لبنانيا كبيرا مقربا من حزب الله، لـ«رويترز» أن المسئولين السوريين وممثلي الجماعة المتحالفة مع إيران التقوا سرا مرة واحدة على الأقل الشهر الماضي.

وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب بشار الأسد، الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من إيران، الداعم الرئيسي له.

وبعد إطاحة الأسد، اتخذت السلطات الجديدة موقفا مناهضا للحزب، وأعلنت مرارا عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه، في حين ينفي الحزب أي وجود له داخل الأراضي السورية وأي نشاط له هناك.

وأكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أوائل أغسطس، أنه لا يمانع عقد «لقاء علني» مع القيادة السورية الجديدة.

من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مقابلة تلفزيونية في يونيو، ردا على سؤال حول إمكان الجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة: «إن كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان، ويؤمن المصالح السورية، لم لا؟».