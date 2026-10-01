الرئيس الإسرائيلي يعتزم تكريم أربعة ركاب تمكنوا من السيطرة على مهاجم طائرة فلاي دبي

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قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج اليوم الخميس، إن الرئيس يعتزم تكريم أربعة ركاب ساعدوا في السيطرة على المهاجم على متن طائرة تابعة لشركة طيران "فلاي دبي" التي كانت متجهة إلى تل أبيب، بمنحهم وسام الشجاعة المدنية الرئاسي .

وتحدث هيرتسوج مع الركاب الأربعة الإسرائيليين أمس الأربعاء، بعد الحادث الدرامي وأشاد بمساعدتهم في منع الطائرة من السقوط.

كانت طائرة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب قادمة من دبي عندما نشب اشتباك في قمرة القيادة. وتفيد المزاعم بأن الطيار المساعد هاجم كابتن الطائرة بسكين فيما أصبحت الطائرة في وضع هبوط حاد بمقدمتها.

وقام هيرتسوج بذكر أسماء الركاب المكرمين وهم يانيف هايون وشوتا موساييف وزفيكا مانيس وآساف راجوان.

وقال هيرتسوج "لقد عرضتم حياتكم للخطر لإنقاذ الآخرين والحيلولة دون كارثة مروعة. واليوم رأى العالم بأسره الوجه الجميل والشجاع للمجتمع الإسرائيلي".

تعرض الكابتن الهندي سميت ماشهار إصابات خطيرة جراء طعنه ولكن تمكن من مقاومة المهاجم المزعوم وفتح باب قمرة القيادة، مما سمح للركاب والطاقم بالسيطرة على الطيار المساعد.

وقال موساييف وهو طبيب أسنان ، الذي قام بتقديم الإسعافات الأولية للطيار الهندي المصاب بجروح خطيرة ، للرئيس إن كل الركاب تصرفوا ببطولة.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن 174 راكبا كانوا على متن الطائرة بينهم 27 طفلا وأغلبهم إسرائيليون .