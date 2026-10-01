تفكيك خلية إرهابية في زاهدان بجنوب شرق إيران

أعلن مقر قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، تفكيك "خلية ارهابية" في منطقة "منزل اب" بمدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الخميس، عن مقر قدس القول، إن "6 من أعضاء هذه الزمرة الارهابية لقوا حتفهم".

وأضاف مقر قدس في بيان، أنه "تم صباح اليوم الخميس، وبناء على تقارير شعبية وبعد مراقبة استخباراتية دقيقة، تحديد خلية ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية في المنطقة، وضربها".

وجاء في البيان أنه "تم خلال هذا الاشتباك الذي وقع في منطقة /منزل اب/ بزاهدان، قتل 6 من أعضاء هذه الزمرة الارهابية التكفيرية، وضبط عدد من العبوات التفجيرية التي كانت بحوزتهم".