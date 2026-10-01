أعلن مسئولون في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن الشرطة في إقليم جزر رياو غربي البلاد، كشفت النقاب عن عملية استيراد غير قانونية لثلاثة من محركات الطائرات المستعملة، من سنغافورة، تقدر قيمتها بنحو 30 مليار روبية (1.6 مليون دولار).

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم الشرطة، المفوضة الأولى نونا بريسيليا أوهاي، القول إن شرطة جزر رياو ضبطت المحركات المهربة في منطقة "باتو آمبار" بمدينة باتام في 15 أغسطس الماضي.

وتقدر قيمة كل محرك بنحو 10 مليارات روبية (556 ألف دولار)، بحسب "أنتارا".

وجرى تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، على صلة بعملية التهريب، حيث تنوعت الأدوار التي قاموا بها ما بين ترتيب عقود الشحن، والخدمات اللوجستية الإدارية، وتنظيم عمليات البيع والتوزيع.

وجرى تخزين المحركات في باتام لمدة سبعة أشهر قبل أن يتم اعتراضها أثناء نقلها من المستودع.