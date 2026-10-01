بريطانيا تدرس كيفية تأمين البريطانيين في الرحلات الجوية بعد حادث الطعن على متن رحلة فلاي دبي

قال مسؤول بريطاني إن الحكومة البريطانية سوف تدرس كيفية تأمين البريطانيين على متن الرحلات الجوية، بعد واقعة طعن طيار لزميله ومحاولة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل.

وتمكن الركاب وطاقم الطائرة من السيطرة على المهاجم، بعدما تهاوت طائرة شركة فلاي دبي من 33 ألف قدم إلى 17 ألف قدم خلال نحو دقيقة.

واضطرت الطائرة، التي كانت متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى تل أبيب، وعلى متنها عشرات الركاب، للهبوط اضطراريا في المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن السكرتير المالي للخزانة والمستشار العام للمدفوعات جيمس موراي قال لدى سؤال شبكة " سكاي نيوز" ما إذا كانت الحكومة ستراجع سلامة الرحلات الجوية التي تغادر المملكة المتحدة في طريقها إلى إسرائيل " أعلم أن زملائي في وزارة الخارجية ووزارة النقل سوف يدرسون هذا الأمر للتأكيد من أننا نحافظ على سلامة الأشخاص في بريطانيا".

وأضاف" عندما أرى التقارير الواردة بشأن الواقعة أمس، أعتقد أن حقيقة ما تم وصفه مرعبة".

وأوضح" ولكن بالنظر لشجاعة الأشخاص الذين شهدوا الواقعة، أعنى أنه أمر صعب تخيله على المستوى الشخصي، ولكني أعتقد أن الشجاعة، ونحن جميعا نحيي الأشخاص الذين بادروا في تلك المواقف للمحاولة والقيام بما هو صحيح".



