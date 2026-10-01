استمرار تعثر عمليات تكرير النفط في روسيا رغم تراجع الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط

تراجعت حدة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال سبتمبر الماضي، إلا أن وتيرة الهجمات ظلت تفوق سرعة عمليات الإصلاح، ما حال دون حدوث زيادة ملموسة في معدلات معالجة النفط، وأسهم في زيادة الضغوط على سوق الوقود العالمية.

وشنت أوكرانيا 15 هجوما على الأقل على منشآت إنتاج الوقود الروسية الشهر الماضي، وفقا لإحصاء أجرته "بلومبرج" استنادا إلى البيانات والتصريحات العلنية الصادرة عن البلدين، بانخفاض عن الرقم القياسي المسجل في أغسطس الماضي، والبالغ 22 هجوما على الأقل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف الهجمات إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا ومواصلته، وتأتي في وقت تشن فيه روسيا هجمات متواصلة على مدار الساعة تستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك موانئ البحر الأسود ومنشآت الطاقة والمستشفيات.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة الهجمات على المصافي الروسية، لم تتجاوز معدلات تشغيل المصافي في سبتمبر الماضي مستويات أغسطس الماضي إلا بهامش طفيف، لتصل إلى 98ر3 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات شركة "إي إيه أناليتكس"، التابعة لشركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس ليمتد".

وتقدر الشركة معدلات تشغيل المصافي من خلال مراقبة سلسلة إمدادات النفط، بدءا من تتبع حقول النفط وخزانات التخزين عبر الأقمار الاصطناعية، وصولا إلى حركة تدفق الشحنات.