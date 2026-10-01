شقيقة رونالدو ترد على أزمة البرتغال: يستحق المزيد من الاحترام

تحدثت إلما دوس سانتوس أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأزمة التي تشهدها أجواء المنتخب البرتغالي خلال الأيام الأخيرة، معلنة دعمها الكامل لشقيقها.

وكان رونالدو قد كشف أمس عن مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي، موضحًا في منشور عبر حسابه على «إنستجرام» أنه اتخذ هذه الخطوة «بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب»، وذلك عقب تقارير تحدثت عن وجود خلاف بينه وبين المدير الفني خورخي جيسوس.

وأكد رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، أنه سيكشف أسباب مغادرته المعسكر في الوقت المناسب، بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز البرتغال على النرويج.

وحصد بيان رونالدو أكثر من 10 ملايين إعجاب عبر «إنستجرام»، قبل أن يعود اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وسط ترقب جماهيري لما سيعلنه بشأن مستقبله مع المنتخب البرتغالي.

وقبل أن يكشف رونالدو تفاصيل موقفه، خرجت شقيقته إلما للدفاع عنه، مؤكدة أن شقيقها كان يستحق معاملة أفضل، وموجهة انتقادات حادة للصحافة البرتغالية وللجمهور.

وقالت إلما: «كريستيانو رونالدو كان يستحق المزيد من الاحترام، والمنتخب الوطني كان يستحق مزيدًا من التنظيم. الصحافة البرتغالية كانت تستحق مزيدًا من الكفاءة وأقل قدر من التكهنات».

وأضافت: «أما الشعب البرتغالي، فلا يستحق أن يمتلك الأفضل في أي شيء».

وتابعت: «نحن حسودون، ونفتقر إلى الاحترام والوعي، ونستحق العودة إلى حالة التواضع التي كنا عليها دائمًا في كرة القدم قبل كريستيانو رونالدو».

واختتمت شقيقة قائد المنتخب البرتغالي رسالتها قائلة: «شكرًا لك على كل شيء، كريستيانو رونالدو. لقد كنت تستحق المزيد».

ولم يعلن رونالدو حتى الآن اعتزاله اللعب الدولي، إلا أن مغادرته معسكر المنتخب أثارت تساؤلات جديدة حول استمراره مع البرتغال، خاصة مع اقترابه من المراحل الأخيرة في مسيرته الدولية.