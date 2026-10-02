سمير فرج عن إغراق «إيلات»: العملية غيرت تكتيك وتسليح القوات البحرية في العالم

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" كان له تأثير كبير على أساليب وتكتيكات وتسليح القوات البحرية في العالم، فنجاح القوات البحرية المصرية في استهداف المدمرة غير تكتيك وتسليح جميع القوات البحرية.

وأضاف "فرج"، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أمس الخميس، أن بعد إغراق المدمرة لم تعد الدول تصنع مدمرات بسبب مصر.

وتطرق إلى لغز الغواصة الإسرائيلية "دافار"، موضحًا أن القوات المصرية أغرقت الغواصة أمام الإسكندرية، بينما لم تتمكن إسرائيل من تحديد مكانها إلا بعد توقيع اتفاقية السلام وبدء الاتصالات بين الجانبين.

وتابع أن الجانب الإسرائيلي طلب بعد ذلك فرصة للبحث عن الغواصة، فوجدوها أمام قبرص، مشيرًا إلى أن الغواصة تعرضت للضربة، ثم وصلت إلى المنطقة المقابلة لقبرص وغرقت هناك.

وأشار إلى أن جزءًا من الغواصة موجود حاليًا في مقبرة حيفا، أمام المتحف البحري في إسرائيل، باعتباره أحد الشواهد المرتبطة بهذه الواقعة.