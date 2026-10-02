قال الإعلامي أسامة كمال، إن إطلاق صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة تعكس جدية التعامل مع ملف المصانع التي توقفت أو تعثرت، مؤكدًا أن إنقاذ هذه الكيانات يحتاج إلى تحديد سبب التعثر في كل حالة، وعدم اختزال المشكلة في التمويل وحده.



وأضاف عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن الصندوق يمكن أن يمثل بداية لدعم المصانع التي كان تعثرها نتيجة أزمة مالية، فيما تحتاج المشكلات المرتبطة بالإجراءات أو البيروقراطية إلى حلول من داخل الحكومة نفسها.



وأشار كمال إلى أن بعض المصانع ربما دخلت النشاط بناءً على دراسات جدوى لم تكن على المستوى المطلوب، معتبرًا أن هذه الحالات يمكن مساعدتها من خلال جهات متخصصة مثل مركز تحديث الصناعة، بما يتيح لأصحابها الحصول على المشورة اللازمة لمراجعة أوضاعهم واستعادة قدرتهم على الإنتاج.



وقال: «لو ده مرتبط بأن الناس اللي بنت المصانع دي كانت عاملة دراسات جدوى مش على المستوى، فممكن نساعدها من خلال حاجات زي مركز تحديث الصناعة، وندي للناس دي مشورة عشان يقدروا يقفوا على رجليهم مرة تانية».



ويأتي تعليق كمال بعد إعلان محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير الصناعة خالد هاشم إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، في إطار دعم إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة والمتعثرة.