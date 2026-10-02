- شريف عامر: وجهنا دعوة إلى شادي زلطة للرد على شكاوى المواطنين لكنه رفض التعليق عليها

كشف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «MBC مصر»، أن ملف التعليم تصدر شكاوى المواطنين التي تلقاها البرنامج ضمن مبادرة «أنت المراسل وإحنا صوتك»، بعدما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالمنظومة التعليمية نحو 5 آلاف شكوى خلال أسبوع واحد.

وأوضح عامر، خلال حلقة برنامج «يحدث في مصر»، أن البرنامج تلقى إجمالًا نحو 9100 شكوى خلال الأسبوع الماضي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت عددًا من الملفات والقضايا التي تشغل المواطنين.

وأشار إلى أن شكاوى التعليم استحوذت على النصيب الأكبر، ما دفع البرنامج إلى استعراض جانب منها على الهواء، في إطار المبادرة التي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ووجه البرنامج دعوة إلى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، للظهور والتعليق على الشكاوى التي تلقاها «يحدث في مصر» بشأن ملف التعليم.

وقال شريف عامر إن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم رفض التعليق على الشكاوى التي عرضها البرنامج.

وتستهدف مبادرة «أنت المراسل وإحنا صوتك» استقبال مشكلات المواطنين عبر الصفحات الرسمية للبرنامج، وعرض جانب منها على الهواء، مع التواصل مع الجهات المختصة للحصول على ردود بشأنها.