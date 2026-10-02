ناجي الشهابي: نحتاج سياسات اقتصادية جديدة تنهي الاعتماد على الاستيراد وتعزز الاعتماد على الذات

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تأكيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على أن تطوير الدولة والحفاظ على مقدراتها مسئولية وطنية لا تقبل المساومة أو التهاون، خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يحمل رسائل سياسية غاية في العمق، تعكس توجهات المرحلة المقبلة داخل مجلس النواب.

وأضاف "الشهابي" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، أمس الخميس، أن هذه الرسائل تشير إلى أن جدول أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، سيركز على الرؤى التي طرحها رئيس المجلس، وهذه السياسات ليست جديدة على الدولة المصرية، إلا أن التأكيد يعكس أنها ستكون الهم الشاغل للمجلس خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة من أجل أن تتحول هذه السياسات إلى واقع ملموس، بما يضمن احترام الأمن القومي للبلاد ودعمه، والاهتمام بالداخل المصري والعمل على حل مشكلات المواطنين.

ورأى أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى أن تقدم الحكومة سياسات جديدة إلى مجلسي النواب والشيوخ، بما ينهي مرحلة السياسات الاقتصادية التي كانت تعتمد على الاستيراد، مع العمل على تعزيز سياسات الاعتماد على الذات وترشيد الإنفاق.

وأكد أهمية طرح رؤى جديدة للاقتصاد الوطني، وأن تكون محل دراسة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى سياسات جديدة تلتزم الحكومة بانتهاجها خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يواصل دوره في بناء المشروع الوطني الذي يقيم بنيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة حديثة قوية.

وأضاف "بدوي" في كلمته الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الثاني، أن مجلس النواب، يضع في دور انعقاده الحالي الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، انطلاقا من أن قوة الاقتصاد ودعم الإنتاج وتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة ومواكبة التحول الرقمي هي ركائز أساسية لقدرة الدولة على مواجهة التحديات.