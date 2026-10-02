تتجه النية لدى بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، لإجراء عدد من التغييرات على التشكيل الأساسي خلال مواجهة منتخب مصر، في إطار استعداداته لمواصلة تقييم عناصر فريقه خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية تمثل الظهور الأخير للمنتخبين خلال معسكريهما الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، فإن موسيماني ينظر إلى مواجهة مصر باعتبارها فرصة مهمة للتعرف على مدى جاهزية البدائل المتاحة لديه، إلى جانب اختبار عدد من الخيارات في مختلف مراكز الملعب، وعلى رأسها حراسة المرمى.

وأوضحت الصحيفة أن منتخب جنوب أفريقيا قد يظهر بتشكيل مغاير بشكل كبير أمام الفراعنة، مع وجود توقعات بغياب عدد من العناصر الأساسية عن المباراة، من بينهم تيبوهو موكوينا، وأوبري موديبا، وباثوسي أوباس.

ويأتي مركز حراسة المرمى ضمن أبرز الملفات التي يسعى موسيماني لحسمها، في ظل اعتماد الجهاز الفني السابق بقيادة هوجو بروس على رونون ويليامز، الذي نجح في تثبيت أقدامه كحارس أساسي لمنتخب جنوب أفريقيا خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن موسيماني يثق أيضًا في قدرات ويليامز، خاصة أنه استدعاه إلى قائمة المنتخب الموسعة التي تضم 30 لاعبًا، إلى جانب سيفو تشاين، حارس مرمى أورلاندو بايرتس، وريكاردو جوس، حارس ماميلودي صنداونز.

وترى "سوكر لادوما" أن مواجهة مصر قد تمنح موسيماني الدافع المناسب لمنح تشاين فرصة حراسة مرمى منتخب جنوب أفريقيا، خاصة أن المباراة ودية ولا ترتبط بمنافسة رسمية، وهو ما يسمح للمدرب بتجربة خيارات جديدة دون ضغوط النتائج.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منح ويليامز قسطًا من الراحة قد يكون قرارًا منطقيًا، في ظل ارتباطه بماميلودي صنداونز، الذي يستعد لخوض نهائي كأس جنوب أفريقيا يوم 10 أكتوبر الجاري، فضلًا عن مشاركته أساسيًا في مباراتي المنتخب السابقتين أمام غينيا وإريتريا.

ويخوض موسيماني مواجهة مصر بعدما حقق انطلاقة قوية في ولايته الجديدة مع منتخب جنوب أفريقيا، حيث استهل مشواره بالفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على إريتريا بخمسة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن تكشف مواجهة استاد القاهرة عن مدى اعتماد موسيماني على العناصر البديلة، في ظل رغبته في توسيع قاعدة خياراته قبل الاستحقاقات المقبلة مع منتخب "بافانا بافانا".