قال الإعلامي شريف عامر، إن أسعار الهواتف في مصر شهدت زيادات بنسب مختلفة، مشيرا إلى أن السبب المعلن لارتفاع أسعار التليفونات المصنعة محليًا يتمثل في زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية، والموصلات، وشرائح الذاكرة "RAM".

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن هذا الارتفاع حدث بالفعل في جميع أنحاء العالم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأرقام والنسب التي ارتفعت بها أسعار الهواتف في مصر جاءت "مختلفة تماما عن كل أرقام الزيادات في جميع أنحاء العالم".

ولفت إلى تقسيم الهواتف إلى شريحتين، الشريحة الاقتصادية التي تضم التليفونات المتوسطة والعادية، وشريحة التليفونات الأعلى، مع استبعاد هواتف شركة "أبل" والـ"آيفون" من الحسابات لكونها لا تُصنع في مصر.

وأشار إلى أن "نسبة الزيادة بالتليفونات الاقتصادية 63% من بداية العام وحتى مطلع شهر سبتمبر، في حين سجلت هواتف الفئة الأعلى زيادة 78% في ثمن الهاتف".

وأوضح أن المتوسط الدولي لأسعار الهواتف في الدول التي تأثرت بارتفاع أسعار الموصلات الدقيقة والرقائق والذاكرة شهد زيادة عالمية 6% إلى 7% في جميع أنحاء العالم، بينما الدول التي اعتبرت أن أسعار الهواتف زادت لديها بنسبة كبيرة جدًا سجلت ارتفاعًا 20%.

وعلق على المفارقة بين الأسعار المحلية والدولية، قائلا:" الدول اللي زادت عندهم الموصلات الدقيقة والرقائق والذاكرة زادت في العالم كله من 6 إلى 7% في جميع أنحاء العالم، والدول التي اعتبرت أنها زادت نسبة كبيرة جدًا، أسعار التليفونات فيها زادت 20% إحنا عندنا زادت 63% و 78% على حسب مستوى التليفون والتكنولوجيا!".