أسامة كمال عن إلغاء العمل عن بُعد في الحكومة: «شيء جيد جدًا»

قال الإعلامي أسامة كمال، إنه يؤيد قرار وقف تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في الجهات الحكومية المشمولة به، معتبرًا أن تجربة العمل من المنزل لم تكن ناجحة من وجهة نظره.

وأضاف عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الخميس: «أنا الحقيقة ما بصدقش في موضوع العمل عن بعد ده.. يعني غير ناجح، وأنا سعيد جدًا إن الدكتور مصطفى لغاه».

وأشار كمال إلى أن تطبيق النظام كان يخفف حركة المرور يوم الأحد بصورة ملحوظة، لكنه اعتبر العودة إلى نظام الحضور المعتاد قرارًا أفضل، قائلًا: «معلش نخلي الأحد زي الاثنين، وفعليًا إلغاء العمل به شيء جيد جدًا».

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 30 سبتمبر على وقف العمل بقرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، بعدما جرى تمديده خلال الأشهر السابقة وكان آخرها شهر سبتمبر.