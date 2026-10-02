حسام حسني يحذر من صرف المضادات الحيوية دون وصفة: سوء الاستخدام خلق بكتيريا مقاومة للعلاج

حذر الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، مؤكدًا أن سوء استخدامها ساهم عالميًا في ظهور أنواع من البكتيريا المقاومة للعلاج، بالتزامن مع محدودية إنتاج مضادات حيوية جديدة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن المضاد الحيوي يجب أن يُصرف بوصفة طبية من طبيب متخصص بعد تحديد سبب العدوى ومكانها والعلاج المناسب لها.



وأوضح أن المضادات الحيوية تختلف حسب نوع الإصابة، إذ توجد أدوية تناسب التهابات الجهاز البولي أو الهضمي، فيما تختلف اختيارات علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي عن السفلي.



وأشار إلى أن تحسن المريض بعد تناول مضاد حيوي بصورة عشوائية لا يعني بالضرورة أن الدواء هو سبب التحسن، موضحًا أن كثيرًا من حالات العدوى الفيروسية تتحسن تلقائيًا مع مرور الوقت وعلاج الأعراض.



وأكد حسني أن التعامل مع العدوى الفيروسية لدى الشخص السليم يعتمد غالبًا على علاج الأعراض، ومنها خفض الحرارة وتخفيف الاحتقان، وفق حالة المريض وتقييم الطبيب.



وطالب بتطبيق القواعد المنظمة لصرف الأدوية بصورة أكثر صرامة، قائلًا إنه يتمنى الوصول إلى مرحلة لا يُصرف فيها المضاد الحيوي أو الكورتيزون دون وصفة طبية، مع نشر الوعي بأن المريض في كثير من حالات العدوى التنفسية لا يحتاج إلى المضاد الحيوي من الأساس.