قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن فيروس كورونا ما زال موجودًا وسيستمر مثل الإنفلونزا، موضحًا أن البشر اكتسبوا مع الوقت مناعة أكبر وقدرة أفضل على التعامل معه، بينما أصبحت صور الإصابة الحالية، وفق تقييمه، أضعف مقارنة بمراحل الجائحة الأولى.

أضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن القاعدة العامة في التعامل مع الفيروسات هي أن ظهور الفيروس يعني استمراره مع التحور، بالتزامن مع اكتساب المجتمع مناعة نتيجة الإصابة السابقة أو التطعيم.

وأوضح أن اسم «كورونا» يشمل عائلة من الفيروسات، بينما مثّل «كوفيد-19» صورة جديدة منها ظهرت في نهاية 2019، مشيرًا إلى وجود فيروسات من العائلة نفسها قبل الجائحة، ومنها الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأكد حسني أن الصورة الحالية تختلف عن المراحل التي شهدت ظهور متحورات مثل «ألفا» و«بيتا» و«دلتا»، التي اتسمت بحسب وصفه بسرعة انتشار وشراسة أكبر، بالتزامن مع محدودية المناعة المجتمعية في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن قرارات الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية في تلك المرحلة ساهمت في حماية أعداد كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن الفيروس وقتها كان ينتشر وسط مجتمع لم يكوّن المناعة التي يمتلكها اليوم.

وقال حسني إن التعامل مع كورونا حاليًا يجب أن ينطلق من متابعة الأعراض وعوامل الخطورة لدى كل مريض، مع الاحتفاظ بالوعي بأن الفيروس ما زال ضمن الفيروسات التنفسية الموجودة في المجتمع.