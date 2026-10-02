طالب الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة رئيس اللجنة العلمية لكورونا، الأمهات بضرورة الامتناع تماما عن إرسال أي طفل تظهر عليه أعراض أدوار الانفلونزا إلى المدرسة تجنبا لنقل العدوى لزملائه.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر "DMC" مساء الخميس : "أنا أُحمّل كل أم مصرية، لو كان لدى ابنك عرَض مرضي فلا تسمحي له بالذهاب إلى المدرسة، لأنه ينقل العدوى إلى زملائه.. وأقول لكل معلمة أو معلم: أنت الأب أو الأم داخل المدرسة، والتهوية السليمة للفصول مهمة جدًا".

ودعا المدارس التي تعتمد على التكييفات، إلى ضرورة مراعاة الفلاتر والتهوية السليمة، أو الاستغناء عنها والعودة للحياة الطبيعية.

وشدد على عودة دور المشرف الصحي بالمدارس، وعزل أي طفل تظهر عليه أعراض وفصله عن زملائه لمنع انتشار العدوى، إلى جانب الاهتمام بملف التطعيمات.

وأضاف أن فترة العدوى تستمر بوجود الحرارة وحتى انقضاء 48 ساعة من اختفائها، لافتا إلى إمكانية عودة التلميذ إلى مدرسته بعد مرور هذه الساعات حتى وإن ظلت بعض الأعراض مستمرة؛ نظرا لأن معيار العزل يرتبط بانتشار العدوى.

وأوضح أن الأعراض التي تمثل علامات خطورة لدى الأطفال، تشمل استمرار الحرارة لمدة 48 ساعة، أو ارتفاعها فوق درجة 39 مئوية، وانخفاض مستوى الوعي والتركيز، وظهور ازرقاق بالشفاه أو الأطراف، وحدوث زيادة في عدد مرات التنفس أو النهجان، إلى جانب الإحساس بأزيز أو صفير في الصدر عند وضع اليد على ظهر الطفل.

وأشار إلى أن صوت الأزيز بالصدر يعني وجود ضيق في مخرج الهواء والشعب الهوائية، لافتا إلى أن كل ذلك علامات خطورة تستلزم طلب الرعاية الصحية المتخصصة إما بالذهاب للطبيب أو التوجه للطوارئ ليلا.

وأكد إن أزيز الصدر يمثل "خطورة ولا تحتمل الانتظار حتى الصباح"، إذا لم يكن الطفل مريض حساسية في الأصل، مشيرا إلى أن تلك المؤشرات ليست علامات سهلة الحدوث في مريض سليم.