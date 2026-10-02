قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، إن الفترة الحالية تشهد انتشارًا للفيروسات التنفسية مع تغير الفصول، موضحًا أن الإصابات التي يراها الأطباء حاليًا يمكن أن تكون مرهقة للمريض، فيما تظل معدلات المضاعفات الخطيرة منخفضة لدى الأشخاص الأصحاء، بحسب تقديره.



أضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن موسم الخريف وبداية الشتاء يرتبط عادة بزيادة نشاط الفيروسات والأمراض التنفسية، مع تغير درجات الحرارة والتهوية غير السليمة والضغوط النفسية والعصبية.



ووصف الدور المنتشر حاليًا بأنه «رخم» على المريض، موضحًا أن أعراضه تشمل تكسيرًا وآلامًا في الجسم، وارتفاع الحرارة لمدة تصل إلى نحو 48 ساعة، وألم الحلق، إلى جانب ما وصفه بـ«ضبابية التفكير»، إذ يشعر بعض المرضى بصعوبة التركيز والإجهاد الذهني، حسب تعبيره.



وأشار إلى أن الأطباء يطمئنون بصورة أساسية إلى غياب علامات مثل الالتهاب الرئوي أو ضيق التنفس أو انخفاض مستوى الأكسجين أو فشل التنفس، موضحًا أن نسبة من تحتاج إلى دخول المستشفى حاليًا محدودة للغاية مقارنة بفترات الجائحة الأولى، بحسب تقديره.



وحذر حسني من أن تقييم الخطورة يختلف لدى أصحاب عوامل الخطورة، وفي مقدمتهم كبار السن والمدخنون والحوامل وأصحاب السمنة ومرضى السكر والضغط وأمراض القلب والصدر المزمنة، إلى جانب من يتلقون أدوية مثبطة للمناعة ومرضى الأورام الخاضعين للعلاج الكيميائي.



وأكد أن هذه الفئات تحتاج إلى متابعة أكثر حذرًا عند ظهور أعراض العدوى التنفسية، مع طلب الرعاية الطبية وفق شدة الأعراض والحالة الصحية للمريض.