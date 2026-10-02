قالت الفنانة سحر رامي، إن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «اتنين غيرنا» أصابها في البداية بما وصفته بـ«اكتئاب ما بعد النجاح»، نتيجة القلق الذي يواجه الفنان بعد عمل يحقق صدى واسعًا، والتفكير فيما إذا كان سيستطيع الحفاظ على المستوى نفسه في تجربته التالية.

وأضافت في برنامج «أون ست» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، أن هذه الحالة تشبه في نظرها فكرة «اكتئاب ما بعد الولادة»، موضحة أن الفنان بعد نجاح كبير يبدأ في التساؤل عما سيأتي بعده، وهل يستمر النجاح أم يمر بفترة طويلة بعيدًا عن الأعمال.

وأشارت إلى أنها أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع هذا الشعور بفضل خبرتها، قائلة إنها دربت نفسها على الاستمتاع بما تحققه في الوقت الحالي من دون استنزاف نفسها في التفكير فيما ينتظرها لاحقًا.

وكشفت رامي أن مؤلفة المسلسل رنا أبو الريش اختارتها للدور بعدما شاهدتها في أحد البرامج تتحدث عن حياتها الشخصية وأولادها وزوجها، موضحة أنها عندما قرأت الشخصية قالت للمؤلفة: «إنتِ كاتبة قصة حياتي»، بسبب التشابه الكبير بينها وبين الشخصية.

وأوضحت أن شخصية «ليلى» كانت قريبة منها بدرجة كبيرة، سواء في تلقائيتها أو علاقتها بأبنائها أو تجربتها كأرملة، وهو ما جعلها تقدم الدور بطبيعية شديدة.

وأضافت أن أجواء التصوير شهدت حالة من الانسجام بين فريق العمل، حتى شعرت بأن أفراد الأسرة داخل المسلسل أصبحوا قريبين منها بصورة حقيقية، مؤكدة أنها كانت تتوقع للمسلسل أن يكون عملًا لطيفًا يصل إلى الجمهور، لكنها لم تتوقع حجم النجاح الذي حققه العمل أو رد الفعل على دورها بهذا الشكل.