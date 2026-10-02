التضامن الاجتماعي: المواصلات العامة مجانية لمن تجاوز 70 عاما وتخفيض 50% من سن الـ 60

قالت نرمين منصور مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تصنيف المسن محدد بنص القانون رقم 19 لسنة 2024 عند سن 65 عامًا.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى أن الوزارة تواصل العمل إجرائيا حتى الوقت الحالي من سن 60 عامًا، بحيث يبدأ استقبال كبار السن في دور الرعاية التابعة لها بمجرد بلوغ هذه السن.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد النزلاء بدور الرعاية يبلغ 4468 مسنا ومسنة، موضحة أنهم يعيشون حياة "أكثر من رائعة" داخل الدور، والتي تباين مستوياتها بين متوسطة، وأخرى فوق متوسطة، فضلا عن دور بمستوى فندقي أعلى.

ونوهت إلى تقديم خصم بنسبة 50% على تذاكر وسائل المواصلات بداية من سن 60 عامًا، في حين يستفيد كبار السن من ركوب مجاني كامل بنسبة 100% بداية من سن 70 عامًا.

وأضافت أن التيسيرات تمتد لكل وسائل الترفيه عبر إتاحة الدخول بالمجان للمتاحف وقصور الثقافة، مشيرة إلى تخصيص مقاعد لكبار السن في وسائل النقل.

وأوضحت أن تحديد المقاعد يعد أمرًا خاصًا بوزارة النقل، مؤكدة أن احترام المقاعد المخصصة ينبع في المقام الأول من التربية والتنشئة؛ لكون السلوك القويم يفرض على الفرد عدم الجلوس ووقوف كبار السن عامة.